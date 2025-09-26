Haberler

Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, lastik botu motor arızası nedeniyle sürüklenen 26 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler arasında 8 çocuk da bulunuyor ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-105) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
