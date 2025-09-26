Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-105) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN