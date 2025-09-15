Didim'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot olduğu tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bot durduruldu. Yapılan incelemede bot içerisindeki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler gerekeli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN