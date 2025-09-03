Didim'de 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim'de 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmiş 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909, KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
