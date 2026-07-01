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Kasten öldürmeden aranıyordu, Didim'de yakalandı

Kasten öldürmeden aranıyordu, Didim'de yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. (53), jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. 30 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet sonucunda, nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.(53) yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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