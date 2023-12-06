Didim Belediyesi Seramik Atölyesi Kurslarına Kayıtlar Başladı

Didim Belediyesi tarafından Seramik Atölyesi kursları için kayıtlar başlarken, kurslara katılmak isteyen vatandaşlar halk masasına başvuruda bulunabilecek.

Didim Belediyesi tarafından Seramik Atölyesi kursları için kayıtlar başlarken, kurslara katılmak isteyen vatandaşlar halk masasına başvuruda bulunabilecek.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Seramik Atölyesi kursları için kayıtlar başladı. Didim Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kurulan, işinde uzman kişiler eşliğinde, kurslar ve eğitimlerin verildiği Seramik Atölyesi için kayıtlar başladı. Seramik Atölyesi kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar, Didim Belediyesi Halk Masalarına başvuruda bulunup 444 81 09 nolu çağrı merkezinden bilgi alabilecekler.

Kursların başladığını sosyal medya hesaplarından duyuran Didim Belediyesi, "Seramik Atölyesi'nde, sanatsal bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hazırsanız kayıtlarımız başladı. Belediyemiz tarafından düzenlenen Seramik Kursu'na tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Başvurularınızı Didim Belediyesi Halk Masasına yapabilir, 444 81 09 nolu çağrı merkezimizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN