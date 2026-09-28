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Didim açıklarında lastik bottaki 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

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Didim açıklarında lastik bottaki 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içindeki 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad (6'sı Çocuk)54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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