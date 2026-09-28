Didim açıklarında lastik bottaki 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad (6'sı Çocuk)54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı