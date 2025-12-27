Haberler

Didim açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botla denize düşen 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı, ayrıca 6'sı çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göç ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinden denize düşen 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, çalışmalarda ayrıca 6'sı çocuk 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bottan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğü ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerken bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede belirlenen koordinatlara ulaşan ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay ile bağlantılı olarak karada yapılan takip neticesinde tespit edilen 6'sı çocuk 23 düzensiz göçmen daha yakalandı. Düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'e (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
