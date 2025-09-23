Didim Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde can salı içerisinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-105) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN