Didim Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-105) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
