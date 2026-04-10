Aydın açıklarında göçmen operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kısa süreli takibin ardından durdurlan lastik botta 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki fiber karinalı bir lastik bot tespit edildi. Kısa süreli takibin ardından durdurulan botun içerisinde yapılan incelemelerde, yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bot içerisinde bulunan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı