Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak gerekli işlemler için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Gerekli işlemlerinin ardından kurtarılan göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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