Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Gerekli işlemlerinin ardından kurtarılan göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN