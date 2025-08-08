Diddy ev hapsi isteyebilir: Terapi görmek istiyor

Amerikalı müzik yapımcısı ve rapçi Diddy'nin 1 ila 3 yıl arası hapis cezası alması bekleniyor. Ancak avukatı, bu süreyi cezaevinde değil, ev hapsinde geçirmesi için mahkemeye başvurmayı planlıyor.

Diddy'nin başsavunma avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin uzun süredir öfke kontrolü ve madde bağımlılığı sorunları yaşadığını ve bu konularda profesyonel terapi almak istediğini açıkladı. Agnifilo, cezaevlerinin bu tür terapiler için yeterli imkâna sahip olmadığını vurgulayarak, dışarıda bir destek ekibi kurduklarını söyledi.

Ünlü isim, terapi görmeyi gönüllü olarak kabul etti. Avukatına göre Diddy, bugüne kadar farkında olduğu bazı kişisel eksikliklerle yaşamış ve hapis sürecini bu sorunları çözmek için bir fırsat olarak görmek istiyor.

Agnifilo, denetimli serbestlik uygulanması durumunda, terapiyi zorunlu şart haline getirmeyi planladıklarını da ifade etti.