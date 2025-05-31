Dicle Üniversitesi Öğrencisi Sena Düzgün, İntihar Notu Bırakarak Hayatına Son Verdi

Dicle Üniversitesi Öğrencisi Sena Düzgün, İntihar Notu Bırakarak Hayatına Son Verdi
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde ölü bulundu. Bıraktığı intihar notunda aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P.'yi işaret etti. YÖK, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulunurken, bıraktığı notta aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P.'yi işaret etti. YÖK, olaya ilişkin soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayısta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü. Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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