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Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar

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Diyarbakır'da, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişilik bir grup, gittikleri piknikte baraj kapaklarının açılmasıyla Dicle Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı. 4 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Nehri kenarında piknik yapan 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar

AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Diyarbakır Eğil Olay Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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