Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
Diyarbakır'da, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişilik bir grup, gittikleri piknikte baraj kapaklarının açılmasıyla Dicle Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı. 4 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dicle Nehri kenarında piknik yapan 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.