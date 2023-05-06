Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri'nde kayboldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden ve daha sonra nehre giren 21 yaşındaki Diyar Güzel, akıntıya kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucu gencin cansız bedenine ulaştı.

Güzel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - ŞIRNAK