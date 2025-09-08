Haberler

Dezenformasyon İçerikli 14 Hesap Yöneticisine İşlem Başlatıldı

Dezenformasyon İçerikli 14 Hesap Yöneticisine İşlem Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.