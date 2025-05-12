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Devrilen Traktörün Genç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Devrilen Traktörün Genç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki Salih Demir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen traktörün altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan dönüş yolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan 22 yaşındaki Salih Demir idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın yakınları olay yerinde göz yaşı dökerken cenazesi tamamlanan olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen gencin, Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir'in oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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