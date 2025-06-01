Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki Seyit Doğan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Seyit Doğan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki Seyit Doğan kullandığı 54 EH 372 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından devrilen traktörün altından çıkarılan Seyit Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seyit Doğanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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