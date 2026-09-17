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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Manisa’nın Gördes ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Tüpüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan eve dönen H.Ş. (66) idaresindeki 45 R 3882 plakalı traktör, yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, traktörün altında kalan sürücü H.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ş.'nin cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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