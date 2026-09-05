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Düzce'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Düzce’nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Avlayan köyü mevkiinde Mücahit Mutlu (50) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mücahit Mutlu'nun hayatını kaybetti belirlenirken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Düzce Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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