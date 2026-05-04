Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurye görevlisi Ömer Y. yönetimindeki 07 CFD 458 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan asfalt zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı