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Devrilen kamyonu geç fark edince olanlar oldu, 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen kamyonu geç fark edince olanlar oldu, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyonu fark etmeyen hafif ticari araç kamyona çarptı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyonu fark etmeyen hafif ticari araç kamyona çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30. kilometresi Cumalı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. (44), yönetimindeki 15 KA 737 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Olaydan birkaç saat sonra 03 BR 028 plakalı hafif ticari araçla yoldan geçen M.B., yan yatan tırı fark etmeyerek araca çarptı. Meydana gelen iki kazada her iki araç sürücüsü ile B.K (47), A.D. (26), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaların ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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