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Devrilen araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Devrilen araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ticari araçta sıkışan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ticari araçta sıkışan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kuzeydoğu Otoyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.B. (30) idaresindeki 16 AOC 55 plakalı ticari aracın sürücüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç devrilirken, kazada yaralanan sürücü de araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün araçtan çıkarılması sırasında itfaiye ekipleri de sağlık ekiplerine destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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