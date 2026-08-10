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Devrek'te Araç Yangını Büyümeden Söndürüldü

Devrek'te Araç Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrek İlçesinde meydana gelen araç yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerinin kısa zamanda müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin İsmetpaşa Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi 67 AGH 152 plakalı aracın henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa zamanda Devrek İtfaiye ekipleri geldi ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın kontrol altına alındı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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