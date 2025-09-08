Haberler

Devrek'te Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, yağışlı ve kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu gerçekleşti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesi Ankara Zonguldak Karayolu istikametinde sürücüsünün isminin henüz tespit edilemeyen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza 67 NZ 314 plakalı araç sürücüsünün yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldi

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
