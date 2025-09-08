Devrek'te Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaydeğirmeni Beldesi Ankara Zonguldak Karayolu istikametinde sürücüsünün isminin henüz tespit edilemeyen trafik kazasında ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza 67 NZ 314 plakalı araç sürücüsünün yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldi

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK