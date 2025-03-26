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Devlet Bahçeli Hakkında Yanlış Bilgi Yayan Gazeteciye Soruşturma

Devlet Bahçeli Hakkında Yanlış Bilgi Yayan Gazeteciye Soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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