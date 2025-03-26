Devlet Bahçeli Hakkında Yalan Paylaşım Yapan Gazeteciye Soruşturma

Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı'ya soruşturma

İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak nitelendirilen gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.