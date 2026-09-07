Develi’de ağaçlık alana yakın bölgede ot yangını

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Otluk bölgede geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırözü Mahallesi'nde bulunan dağlık alandaki otlar henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ağaçlık alana da yakın olduğu öğrenilen yangını söndürmek için ekipler tarafından başlatılan çalışma sürüyor. Öte yandan, mahallede yaşayan bir vatandaş, yangında canlı yayın açarak yangına müdahale etti.

Vatandaşın cep telefonu görüntüsü, yangının durumunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı