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Son dakika gündem: 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama

Son dakika haberine göre Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firması aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firması aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, banyo topunun yapımında kullanılan ham maddeyi sattığı vatandaşlara yaptıkları ürünleri üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan firma, internet üzerinden de müşteri bularak satış yaptı. Süleyman Kocabaş'ın sahibi olduğu 'Deterjan Pazarı' isimli firma, iddiaya göre müşterilerine verdiği sözleri yerine

getirmeyerek, yaklaşık 40 bin kişiyi toplam 500 milyon Türk lirası dolandırdı. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden Süleyman Kocabaş ve O.K. adlı çalışan nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, şüpheliler M.M., K.Ş.Ç. ve F.Ç.Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yerlere başvurma yönünde adli kontrol kararı verildi.

(Ahmet Furkan Gülap-Evren Doğru- Mert Cerrahoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Kocabaş Hamster Coin Kocabaş Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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