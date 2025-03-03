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İzmir'in sazlı 'Antonio Banderas'ı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in sazlı 'Antonio Banderas'ı kıskıvrak yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi banka içerisine girerek Desperado filmindeki sahneyi canlandırdı. Gitar yerine saz çantası taşıyan kişi, çantasında silah olduğunu söyleyince polis tarafından yakalandı. Saz çantasından çakı çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde 'Desperado' filmindeki sahne gerçek oluyordu. İzmirli Antonio Banderas, gitar yerine sazı tercih etti; banka içerisine girip, saz çantasında silah olduğunu söyleyince polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Saz çantasının içerisinden ise çakı çıktı.
Olay bugün sabah saatlerinde Fevzipaşa Bulvarı'nda bulunan Vakıf Katılım Bankası İzmir Şubesi'nde meydana geldi. Bankaya sırtındaki saz çantasıyla giren bir kişi, güvenlik görevlisinin yanına giderek, Desperado filminin başrol oyuncusu Antonio Banderas'ın sahnesini hatırlattı. Şüphelinin saz çantasında silah olduğunu söylemesi üzerine endişe duyan güvenlik görevlisi, durumu polise ihbar etti. Çok kısa sürede olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Kendisi veteriner hekim, çantadaki de çakı çıktı
Polis ekipleri tarafından yapılan sorgulamada şüphelinin veteriner hekimlik yapan Y.N.C. (55) olduğu belirlendi. Şüphelinin çantasında yapılan incelemede ise saz çantasının içerisinde bir adet çakı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.N.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Muhabbet etmek istemiş
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ise sadece muhabbet etmek istediğini, filmin aklına geldiğini ve öylesine söylediğini, korkutma amacı olmadığını söylediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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