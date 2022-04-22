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Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

KOCAELİ - Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine karar verdi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıl sağlığı raporu

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Kadir O. katılmazken, avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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