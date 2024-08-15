Derince'de Kumar Operasyonu: 157 Oyun Pulu ve Silahlar Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde umuma açık yerlerde kumar oynatılmasına ilişkin yapılan çalışmada 157 oyun pulu, 3 tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğünce umuma açık yerlerde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kumar oynamak için kullanılan 157 oyun pulu, pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait 26 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, 28 fişek, hassas terazi, esrar öğütücü, muşta ve çakı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken T.G., Z.C.B., R.Ö. ve Y.A. isimli şüpheliler hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ