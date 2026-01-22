Haberler

Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde geri manevra yaparken istinat duvarından düşen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından binanın bahçesine düşen araçtaki sürücü ile kızı yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
