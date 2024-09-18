Derin dondurucuda mahsur kalan 4 çocuk öldü
Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında, yaşları 3 ile 6 arasında değişen 4 çocuk kullanılmayan bir derin dondurucuda mahsur kalarak hayatını kaybetti. Polis çocukların oyun oynarken kazara mahsur kaldıklarını ve dakikalar içinde boğularak öldüklerini değerlendiriyor.
Namibya polisi, kuzeydoğu Zambezi Bölgesi'nde boş ve eski bir dondurucuda oynayan 4 çocuğun ölü bulunduğunu duyurdu.
KAZARA MAHSUR KALDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR
Polis, çocukların oynarken kazara mahsur kaldıklarını ve içeride boğulduklarını düşünüyor ancak soruşturma sürüyor.
4 çocuktan ikisinin dondurucuda boğularak, diğer ikisinin ise hastanede tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtiliyor.
"1 BUÇUK SAAT MAHSUR KALDILAR"
Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo, "Dondurucuda yalnızca dışarıdan açılabilen bir kanca vardı. Yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldılar ve boğuldular" dedi.