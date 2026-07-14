Mardin'deki silahlı kavgada 1 şüpheli ev hapsiyle tahliye edildi

Mardin'in Derik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 9 şüpheliden biri, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Karara mağdur tarafın avukatları itiraz etti.

Edinilen bilgiye göre, Derik'e bağlı Kuşçu Mahallesi'nde 15 Haziran günü iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada Şersuvar K., Ramazan K., Bünyamin D., Mikail D. ve Zeynelabidin D. yaralanmış, olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklu şüphelilerden Mikail D., sağlık gerekçesiyle yapılan değerlendirme sonucu ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Mağdur tarafın avukatları tahliye kararına itiraz ederek mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede, dosyada henüz tamamlanmamış delillerin bulunduğu öne sürüldü.

Avukatlar, tahliye edilen şüpheliyle ilgili yeni bir adli tıp raporunun alınmadığını belirtti.

Avukatlar, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine dair kolluk kuvvetlerince yaklaşık 200 sayfalık inceleme tutanağının hazırlanmasının sürdüğünü belirtti.

Dilekçede, şüphelinin olay sırasında kullandığı araçla mağdurların aracının önünü kestiği ve diğer şüphelilerle birlikte mağdurların araçla hareket etmesine izin vermediği iddia edildi.

Ağır yaralanan Ramazan K.'ye parke taşıyla vurularak kafatası kırığına neden olunduğu, bu nedenle Ramazan K.'nin entübe edildiği kaydedildi. Dilekçede, yaralanmanın kafatası bölgesinden alınan darbeler sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Avukatlar, sundukları 14 sayfalık dilekçede tahliye edilen şüphelinin eylemlerini tek tek sıralayarak, görüntü inceleme raporları tamamlanmadan verilen tahliye kararının hukuka uygun olmadığını savundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı