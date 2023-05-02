Derik'te 21 kişinin hayatını kaybettiği kazanın duruşması görüldü

Mardin'in Derik ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 vatandaşın hayatını kaybettiği iki tır kazasına ilişkin açılan davanın duruşmasında tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 vatandaşın hayatını kaybettiği iki tır kazasına ilişkin açılan davanın duruşmasında tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Derik ilçesi Üçyol mevkiinde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen polis memuru Yahya Ergin'in şehit olduğu ve 20 kişinin de hayatını kaybettiği iki tır kazasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu yargılanan şoförler Umut Gündüz ve Yunus Şataflı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, duruşmada yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, avukatlar savunmalarını yaptı.

Sanıklar Umut Gündüz ve Yunus Şataflı geçen duruşma yaptıkları savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini talep etti.

Kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınlarının hazır bulundukları duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıklar Yunus Şataflı ve Umut Gündüz'ün tahliye talebini ret ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi. - MARDİN