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Deri fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi, bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

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Çerkezköy'deki deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 7 saattir söndürülemedi. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın saatlerdir söndürülemiyor. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

7 SAATTİR ONLARCA İTFAİYE ARACI İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına 7 saattir müdahale ediliyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu. Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

ALEVLER FABRİKANIN TAMAMINI SARDI

Fabrikanın tamamını alevler sararken çıkan yoğun duman da çevreye yayılıyor. İtfaiye ekiplerin alevlerle mücadelesi 7 saattir devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangında fabrikanın çatısında mahsur kalan bir güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Kuşa su veren ekipler daha sonra fabrikanın dışına bıraktı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Deri fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi, bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Çerkezköy İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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