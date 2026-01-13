Kırklareli'nde korkutan yangın: 2 ev zarar gördü

Kırklareli merkeze bağlı Dereköy köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir eve sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, her iki evde de maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının ardından Dereköy Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının Kadir Solak'a ait evde başladığı ve Ferit Solak'a ait eve sıçradığı belirtilerek, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğu ifade edildi. Açıklamada, yangının söndürülmesinde emeği geçen köy halkına, itfaiye ekiplerine, jandarmaya ve sağlık ekiplerine teşekkür edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ