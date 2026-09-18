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Dereden itfaiye ekiplerince çıkarılıp hastaneye kaldırılan şahsın kimliği araştırılıyor

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Dereden itfaiye ekiplerince çıkarılıp hastaneye kaldırılan şahsın kimliği araştırılıyor
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Marmaris’te dereye düşen ve hareketsiz halde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Marmaris'te dereye düşen ve hareketsiz halde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çıldır Mahallesi 177. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir erkek şahsın dere içerisinde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, dere içerisinde bulunan şahsa ilk sağlık kontrollerini yaptı. Ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sedyeye alınan şahıs, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs, ambulansla Marmaris'teki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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