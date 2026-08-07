83 yaşındaki hasta helikopter ambulansla sevk edildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinden rahatsızlanan 83 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Derecik Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi yapılan 83 yaşındaki A.K., pnömoni tanısı nedeniyle ileri teşhis ve tedavi amacıyla üst basamak bir sağlık kuruluşuna nakledilmesine karar verildi. Durumun aciliyeti göz önünde bulundurulan hasta için bölgeye helikopter ambulans istendi. Derecik'ten alınan hasta, sağlık ekiplerinin refakatinde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne başarıyla nakledildi.

Hasta, buradaki yetkili sağlık personeli tarafından tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı