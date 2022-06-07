Dere taştı, ev ve ahırları sel suları bastı - Haberler

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Dere taştı, ev ve ahırları sel suları bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Dere taştı, ev ve ahırları sel suları bastı

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Ulusu Deresi'nin aşırı yağışlar sebebiyle taşması sonucu dere yatağında bulunan ev ve ahırları sel suları bastı.

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Ulusu Deresi'nin aşırı yağışlar sebebiyle taşması sonucu dere yatağında bulunan ev ve ahırları sel suları bastı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle Ulusu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Derenin taşması sonucu Çerkeş'in Ulusu Mahallesi'nde bulunan evlerin avluları ve ahırları su baskınına uğradı. Çerkeş Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle dere yatağında kapanan noktalara müdahale ederek sel baskınını önlemeye çalıştı. Teyakkuza geçen ekiplere, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da eşlik etti.

Öte yandan Karamustafa köyü ile Atkaracalar ilçesine bağlı Susuz köyünde de sağanak yağışların etkisiyle sel meydana geldi. - ÇANKIRI

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