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Depremzede Kadın Ölüm Tehditleri Alıyor

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Antakya'da yaşayan Nimet Girişken, boşandığı eşinden ölüm tehditleri aldığını iddia ederek, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini ve tacize uğradığını iddia eden Girişken, yardım istedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan depremzede Nimet Girişken, boşandığı eşinden ölüm tehditleri aldığını iddia ederek, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

Antakya'da yaşayan Nimet Girişken, 3 çocuğunun babası olan 17 yıllık eski eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Evlatlarının babasıyla iletişim kurmak zorunda olan kadın, 4 ay önce de yeni eşiyle evlendi ve yuva kurdu. Eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini ve tacize uğradığını iddia eden Girişken, "Mahkeme bile olmadan tüm suçlamalar iptal ediliyor, can güvenliğim yok" diyerek yardım istedi. Tehditler karşısında tedirginlik yaşadığını dile getiren kadının en büyük destekçisi ise 4 aylık eşi Kenan Girişken oldu.

"Eski eşim evlendiğimden bu yana ölüm mesajları atıyor"

Eski eşine çalışmadığı halde bin lira nafaka parası ödediğini dile getiren Nimet Girişken, "Ben 3 yıl önce eşimden ayrıldım. Şu an 4 aylık yeni evliyim. Eski eşim bana sürekli evlendiğim günden yana tehditler, hakaretler, ölüm tehditleri, tacizler, yaşadığım yere gelip baskın yapıyor. Uzaklaştırması olmasına rağmen konteynerime gelip baskın yapıyor. Benim can güvenliğim yok. Savcılığa bütün tehdit, hakaret ve ses kayıtlarını verdiğim halde mahkeme bile olmadı. Mahkemeye çıkıp konuşmadan her şey iptal oluyor. İhlal tutanağı yazıldı onun yazılmasına rağmen yaşadığım yere geliyor. Eski eşim evlendiğimden bu yana ölüm mesajları atıyor. Can güvenliğimden korkuyorum, şu an ölüm tehlikem var. Eski eşim bana çalıştığım zamanlarda nafaka davası açtı ve ben şu an çalışmadığım halde her ay bin lira nafaka parası ödüyorum. Bunu da yeni evlendiğim eşim ödüyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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