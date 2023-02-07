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Koca şehir yerle bir! Depremin vurduğu Hatay havadan böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay, dronla böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da kuvvetli bir şekilde hissedildi.

HATAY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da deprem sonrasında bazı binalar yıkıldı. Depremin boyutu dron ile havadan görüntülendi.

LÜTFÜ SAVAŞ: SIKINTILARIMIZ VAR

7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentte durumun iç açıcı olmadığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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