Depremin 3'üncü gününde Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin 3'üncü gününde Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin 3'üncü gününde Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbisatan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin 3'üncü gününde Malatya'da enkaz çalışmaları devam ediyor. Özalplar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın çökmesinin ardından ekipler, deprem anından itibaren enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların sürdürüyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Malatya 3. Sayfa Haberler

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