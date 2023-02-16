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Depremin 232. saatinde umutlu bekleyiş

3. Sayfa Haberleri

Depremin 232. saatinde umutlu bekleyiş Hatay Arzu apartmanında canlı kurtarma umuduyla çalışma yapılıyor Hatay'da depremin 232. saatinde bir enkazdan duyulan ses, tüm ekipleri seferber etti.

Depremin 232. saatinde umutlu bekleyiş

Hatay Arzu apartmanında canlı kurtarma umuduyla çalışma yapılıyor

HATAY - Hatay'da depremin 232. saatinde bir enkazdan duyulan ses, tüm ekipleri seferber etti. Enkazda canlı birinin olduğunu belirleyen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hatay Cebrail Mahallesi Arzu apartmanında depremin 232. saatinde canlı kurtarma umudu devam ediyor. Apartmanda termal cihazlarla incelemelerde bulunan ekipler, canlı birinin çıkma ihtimaline karşı adeta seferber oldu. Binanın enkazında galeri oluşturan ekipler, sesin geldiği yöne doğru bir koridor oluşturdu. AFAD, TTK Madencileri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve aralarında yabancıların da bulunduğu birçok arama kurtarma ekibinin enkazdaki çalışması sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Refik Fidan - 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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