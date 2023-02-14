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9 gün kurtarılmayı beklediler! Abi kardeş, enkaz altından Türkiye'ye el salladı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'nin, enkaz altından Türkiye'ye el salladığı görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatinde 8 katlı Pınar Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

"SİZİ KURTARACAĞIZ"

İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti. Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, "Sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi.

Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

KAMERAYA EL SALLADILAR

Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muhammed Enes Kahramanmaraş Türkiye 3. Sayfa Haberler

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