Depremi fark eden köpeğin panik anları kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.Depremin şiddeti en net olarak Kürk köyünde bir evin bahçesinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında uykuda olan köpeğin uyanarak bölgeden hayvalayarak kaçtığı görüldü.