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Depreme Okey Masasında Yakalandılar! Panik Anları Kamerada

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İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sırasında bir grup kız, kafede okey oynarken panik anları yaşadı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Depreme okey masasında depreme yakalandılar... Panik anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme bir grup kız, okey oynarken yakalandı. Grubun panik ve dışarı kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt'ta, hissedilen depreme bir grup kız kafede okey oynadığı sırada yakalandı. Deprem anı ve vatandaşlar ile kızların panikleyerek kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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