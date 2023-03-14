Depremden geriye çok acı hikayeler kaldı! Oğlunu elleriyle kefenleyen annenin yetkililerden tek bir isteği var

Hatay'da yıkılan Alya Uçar Apartmanı 2'si bebek 14 kişiye mezar oldu. Hayatını kaybedenler arasında 11 yaşındaki Ali Armanç Demirok vardı. Oğlunun can verdiği enkazdan ayrılmayan Alev Demirok, "Oğlumu çok özlüyorum. Esen yelden sakındım ben oğlumu. Ellerimle yıkayıp ellerimle kefenledim. Acımı hiçbir şey hafifletmez ama bu binaları yapanlar yakalansın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi, en büyük yıkımlardan biri ise Hatay'da meydana geldi. Hatay'da yıkılan Alya Uçar Apartmanı 2'si bebek 14 kişiye mezar oldu. Hayatını kaybedenler arasında 11 yaşındaki Ali Armanç Demirok vardı. Oğlunun can verdiği enkazdan ayrılmayan Alev Demirok, duygularını CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.

"OĞLUMA MEZAR ALMIŞIZ BİZ"

Gözyaşları içerisinde konuşan Demirok, "Lüks bir apartmandı güya burası. 4-5 milyona ev mi olur derdik. Bakın şimdi ne oldu burası? Oğluma mezar aldık biz. Çok canım acıyor. Usulsüzce, bilinçsizce yapılan yapılar öldürdü bizi. Biz birinci derece deprem bölgesiyiz. İnşaattan aldım ben burayı. Özburak İnşaat - Hikmet Gülsoy, tutuklansın. Yardım bekliyorum. İçim acıyor. Oğlumu çok özlüyorum. Yakalansın artık sorumlular." dedi.

"ESEN YELDEN SAKINDIM BEN OĞLUMU"

Oğlunu her şeyden koruduğunu belirten acılı anne, "Esen yelden sakındım ben oğlumu. Sakındığım oğlumu en güvendiğim yerden, yatağından aldım ben oğlumun ölüsünü. Ellerimle kefenledim. Ben bu acıyla ne kadar yaşarım bilmiyorum. Yakalansın bunlar, benim acım hafiflemez ama yakalansınlar. Yazık insanlar evlerinde güvenle uyusun artık." ifadelerini kullandı.