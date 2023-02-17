Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti 3. Sayfa Haberleri Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti HATAY - Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti. Şakiroğlu'nun deprem saatinde sekiz aylık bebeğini hastaneye getirdiği ve karısı ve çocuğunun enkaz altından depremden bir gün sonra kurtarıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal Hatay 3. Sayfa Haberler

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