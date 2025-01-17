Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Depremde 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasında karar çıktı

Depremde 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasında karar çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 134 kişiye mezar olan Gaziantep'teki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi karar duruşmasında tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 134 kişiye mezar olan Gaziantep'teki Ayşe- Mehmet Polat Sitesi karar duruşmasında tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi. Maktul aile yakınlarından çocuğunu kaybeden depremzede kadın, "Bugün tüm çocuklar karne alıyor. Ben çocuğumun karnesini alamadım. Gaziantep'te bir mahalle değil bir site yıkılıyorsa kusur var demektir" dedi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ndeki 6 bloktan 4'ü yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası açılan davanın karar duruşması Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık müteahhit Mehmet Ertan A., tutuksuz sanık mimar Altan B., maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı. Depremzede aileler duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Biz depremin şiddetini öngöremeyiz, tahliyemi talep ediyorum"

Savunmasını SEGBİS üzerinden yapan tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay, "Biz binayı yaparken şiddetini hesaplayamayız. Biz her şeyi olması gerektiği gibi yaptık. Bir inceleme yapılırken hasar almış bir yerden numune alınması doğru değil. Hasar almayan yerden numune alınıp rapor ona göre çıkarılmalıdır. 2 yıldır içeride suçsuz bir şekilde kalıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Her şeyi usulüne uygun yaptım"

Yine SEGBİS üzerinden ifade veren tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan ise, "Ben her şeyi usulüne uygun yaptım. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

"Çocuğumun karnesini alamadım"

Maktul aile yakınlarından çocuğunu kaybeden bir depremzede kadın ise, "Bugün tüm çocuklar karne alıyor. Ben çocuğumun karnesini alamadım. Gaziantep'te bir mahalle değil bir site yıkılıyorsa kusur var demektir" diye konuştu.

"Annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim"

Depremden 5 saat sonra annesiyle çıkan depremzede Şebnem Zorçelik, "Biz enkazdan annemle birlikte çıktık. Ranzadan indim. 5 saniye içinde bina yıkıldı. Ben annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim. Enkazdan çıktığımda her yer yıkıldı diye düşündüm. Fakat sadece bizim bina yıkılmıştı. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Diğer maktul aileleri ise, depremden beri acılarının hala aynı olduğunu ifade ederek sanık müteahhitlerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Sanık müteahhide 21 yıl 9 ay, sanık mimara ise 12 yıl ceza verildi

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan'a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
img

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.